Австралийский спортсмен ампутировал часть пальца, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж

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Игрок мужской сборной Австралии по хоккею на траве Мэтью Доусон ампутировал часть безымянного пальца, чтобы попасть на Олимпийские игры 2024 года. Об этом сообщается на сайте турнира.

Спортсмен ранее сломал безымянный палец правой руки и решил не накладывать гипс. Как отметил Доусон, решение было тщательно обдуманным.

"Я принял взвешенное решение вместе с пластическим хирургом не только ради возможности сыграть в Париже, но и для дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было удалить верхнюю часть пальца", – сказал он.

Доусон назвал это "захватывающим вызовом". Как рассказал тренер Колин Батч, спортсмен уже вернулся к тренировкам.

Ранее МОК объявил о начале олимпийского перемирия. Период будет отсчитываться с 19 июля (за неделю до старта Олимпиады) по 15 сентября (через неделю после завершения Паралимпийских игр).

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российских спортсменов допустили к участию в нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для них также согласовали специальные флаг и гимн.