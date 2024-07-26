Песков: Кремль не знает деталей задержания россиянина в Париже

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Кремль не обладает информацией, которая появилась в французских СМИ, о задержании в Париже гражданина РФ, якобы планировавшего дестабилизировать обстановку в регионе в преддверии Олимпийских игр. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы видели сообщения СМИ, они достаточно курьезные", – уточнил он.

По его словам, точную информацию должны были сообщить посольству РФ в Париже.

Недавно в СМИ появилась информация о задержании россиянина 1984 года рождения. В СМИ уточняли, что гражданину России уже предъявили обвинение и поместили в следственный изолятор. За попытку дестабилизации ситуации во Франции ему грозит лишение свободы на срок до 30 лет.

При этом власти Франции не направляли в диппредставительство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина. В российском ведомстве уже заявили, что запросили разъяснения и будут добиваться реакции.

