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24 июля, 12:02

Политика

Власти Франции не уведомляли посольство РФ в Париже о задержании россиянина

Фото: ТАСС/пресс-служба посольства России во Франции

Власти Франции не направляли в диппредставительство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период Олимпийских игр. Об этом заявила пресс-служба российского посольства РИА Новости.

"В инициативном порядке запросили у них разъяснения. Будем добиваться реакции", – сообщили в диппредставительстве.

Накануне в СМИ появилась информация о задержании гражданина РФ 1984 года рождения. Прокуратура Парижа заподозрила его в организации мероприятий, которые могут привести к дестабилизации во время Олимпийских игр. В СМИ подчеркивали, что россиянину предъявили обвинение и поместили в следственный изолятор. Подобное преступление во Франции наказывается лишением свободы на срок до 30 лет.

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