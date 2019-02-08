Собянин сообщил о масштабном строительстве медучреждений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В течение нескольких лет в столице развернут масштабное строительство медучреждений. Об этом сообщил Сергей Собянин на коллегии Стройкомплекса.

"Сотни и сотни тысяч квадратных метров, уникальных объектов – НПЦ имени Логинова, громадный комплекс в ТиНАО, целый ряд корпусов клиник, предназначенных для своевременной диагностики, приема больных и лечения, инфекционный комплекс клиник и целый ряд других", – цитирует Агентство "Москва" мэра.

В прошлом году в столице построили 11 объектов здравоохранения площадью более 190 тысяч квадратных метров. В числе новых медучреждений – Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта, комплекс зданий и сооружений Московского медико-стоматологического университета; корпус НИИ детской онкологии и гематологии.

В 2019 году в городе появится 10 новых объектов здравоохранения. В их числе три поликлиники и две подстанции скорой медицинской помощи. Кроме того, будет построено восемь стационарных корпусов, семь подстанций скорой медицинской помощи, шесть инженерных объектов.