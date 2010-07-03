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20 марта, 21:14

Электронные медкарты появились у девяти миллионов москвичей

медицина технологии

20 марта, 21:14

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Количество электронных медицинских карт, которые зарегистрированы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), достигло девяти миллионов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В них вносят данные о заболеваниях пациента, посещении врачей, назначенных препаратах и больничных листах.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что у большинства москвичей уже оформлены электронные карты.

"Их нельзя потерять, а для сохранения данных о пациенте предусмотрено несколько систем защиты. Доступ к таким картам есть только у врачей, работающих в ЕМИАС", – приводятся в сообщении его слова.

Впервые такие карты появились в столичных поликлиниках в 2015 году. Электронная медкарта доступна врачам в поликлинике и скорой помощи во время вызова.

Как сообщалось ранее, в 2018 году столичные врачи выписали около 17 миллионов рецептов на получение бесплатных лекарств с помощью ЕМИАС. Это почти на два миллиона больше, чем годом ранее. Специалисты связывают такой рост с активной информатизацией столичной медицины и расширением списка льготных лекарств. Все рецепты были оформлены в электронном виде. Это гораздо быстрее, чем заполнение бланка от руки.

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