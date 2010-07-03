Электронные медкарты появились у девяти миллионов москвичей

Количество электронных медицинских карт, которые зарегистрированы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), достигло девяти миллионов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В них вносят данные о заболеваниях пациента, посещении врачей, назначенных препаратах и больничных листах.
Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что у большинства москвичей уже оформлены электронные карты.
"Их нельзя потерять, а для сохранения данных о пациенте предусмотрено несколько систем защиты. Доступ к таким картам есть только у врачей, работающих в ЕМИАС", – приводятся в сообщении его слова.
Впервые такие карты появились в столичных поликлиниках в 2015 году. Электронная медкарта доступна врачам в поликлинике и скорой помощи во время вызова.
Как сообщалось ранее, в 2018 году столичные врачи выписали около 17 миллионов рецептов на получение бесплатных лекарств с помощью ЕМИАС. Это почти на два миллиона больше, чем годом ранее. Специалисты связывают такой рост с активной информатизацией столичной медицины и расширением списка льготных лекарств. Все рецепты были оформлены в электронном виде. Это гораздо быстрее, чем заполнение бланка от руки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.