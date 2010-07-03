Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:26

Власти Москвы рассказали о новом стандарте поликлиник

город медицина

07:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные поликлиники стали более комфортными благодаря внедрению нового стандарта. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что в минувшем году 80% пациентов смогли попасть к врачам-терапевтам и 85% – к врачам педиатрам в день обращения. Сроки ожидания приема врачей-специалистов составило всего 3,3 дня. Например, в 2012 году пациенту приходилось ждать до десяти дней.

Среднее время ожидания приема у кабинета врача составило десять минут против 30 минут в 2012 году.

Хрипун также указал, что Москва вошла в пятерку мировых столиц по уровню оснащения диагностическим оборудованием для КТ и МРТ. Соответствующий рейтинг ранее составила компания PricewaterhouseCoopers. Так, ожидание диагностических исследований в столице не превышает восьми дней.

По словам главы Депздрава, в ближайшие годы власти Москвы будут реализовывать второй этап внедрения нового стандарта поликлиник. В частности, медицинские организации города оснастят аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами, маммографами и другим дополнительным оборудованием.

Ранее сообщалось, что в московской клинической больнице № 17 открылись все шесть операционных. Работы по их обновлению велись с мая 2017 года. Кроме того, в медучреждении открылось несколько новых подразделений, в том числе центр хирургии стопы и голеностопного сустава и центр эстетической хирургии.

Читайте также

город медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика