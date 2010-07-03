Власти Москвы рассказали о новом стандарте поликлиник

Столичные поликлиники стали более комфортными благодаря внедрению нового стандарта. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что в минувшем году 80% пациентов смогли попасть к врачам-терапевтам и 85% – к врачам педиатрам в день обращения. Сроки ожидания приема врачей-специалистов составило всего 3,3 дня. Например, в 2012 году пациенту приходилось ждать до десяти дней.
Среднее время ожидания приема у кабинета врача составило десять минут против 30 минут в 2012 году.
Хрипун также указал, что Москва вошла в пятерку мировых столиц по уровню оснащения диагностическим оборудованием для КТ и МРТ. Соответствующий рейтинг ранее составила компания PricewaterhouseCoopers. Так, ожидание диагностических исследований в столице не превышает восьми дней.
По словам главы Депздрава, в ближайшие годы власти Москвы будут реализовывать второй этап внедрения нового стандарта поликлиник. В частности, медицинские организации города оснастят аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами, маммографами и другим дополнительным оборудованием.
Ранее сообщалось, что в московской клинической больнице № 17 открылись все шесть операционных. Работы по их обновлению велись с мая 2017 года. Кроме того, в медучреждении открылось несколько новых подразделений, в том числе центр хирургии стопы и голеностопного сустава и центр эстетической хирургии.
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