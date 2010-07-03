Операционный блок ГКБ №17 открылся после ремонта

В городской клинической больнице №17 на улице Волынской в Солнцеве после капремонта открылись все шесть операционных. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Работы по обновлению операционных начались с мая 2017 года. Помещения оборудовали современными лапароскопическими стойками c 3D-визуализацией.
Не так давно в медучреждении открылось несколько новых подразделений. В центре хирургии тазового дна проводятся высокотехнологичные операции на промежности. Также в ГКБ № 17 заработали центр хирургии стопы и голеностопного сустава и центр эстетической хирургии.
Ранее сообщалось, что программу реновации объектов здравоохранения запустят в Москве. В течение пяти лет будут возведены около 1 миллиона квадратных метров больниц. Также предусмотрен капитальный ремонт 135 действующих поликлиник.
В 2019 году в городе появится 10 новых объектов здравоохранения. В их числе три поликлиники и две подстанции скорой медицинской помощи. Кроме того, будет построено восемь стационарных корпусов, семь подстанций скорой медицинской помощи, шесть инженерных объектов.
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