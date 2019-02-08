Робот Da Vinci прооперировал почти 1,5 тысячи онкопациентов за семь лет

В Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого за семь лет с помощью робота Da Vinci провели около 1,5 тысячи операций онкологического профиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.
"Московские врачи применяют передовые методики ранней диагностики и лечения пациентов с онкологическими диагнозами, начиная от скрининга и заканчивая высокотехнологичной хирургической помощью", – сообщил глава департамента Алексей Хрипун.
В медучреждении разработали программу подготовки роботических хирургов. "Также планируется публикация атласа робот-ассистированной радикальной простатэктомии", – добавили в пресс-службе.
Da Vinci позволяет сделать максимальный объем работ, но с минимальным вмешательством, за счет чего время операции сокращается. Робот имеет четыре руки-манипулятора, которыми управляет хирург, следя за ходом операции на специальном экране в 3D-изображении. Главные преимущества для пациентов – хорошие результаты лечения, минимальная травматизация, сокращение срока пребывания в стационаре и более быстрая реабилитация.
Ранее сообщалось, что около 400 российских роботов-хирургов, аналогов американского Da Vinci, могут поступить в медицинские учреждения страны в 2020 году. В 2019 году пять машин начнут проходить клинические испытания и делать настоящие операции. Сейчас отечественные роботы уже начали проводить операции на животных.
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