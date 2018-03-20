Около 400 российских роботов-хирургов могут передать медучреждениям в 2020 году

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Около 400 российских роботов-хирургов, аналогов американского Da Vinci, могут поступить в медицинские учреждения страны в 2020 году. Об этом рассказал главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь, который является одним из разработчиков робота-хирурга.

"Мы планируем, что в 2019 году отечественный робот выйдет на клинические испытания, на операции, в пяти экземплярах", − цитирует Пушкаря Агентство "Москва". По его словам, уже в 2020 году в рамках ОМС в России появится 300−400 аппаратов. "Сейчас робот проходит испытания на живых животных", − добавил Пушкарь.

Как пояснил представитель Минздрава, в мире большинство операций с участием роботов проводят в области урологии, однако, российский аппарат будет работать во всех сферах хирургии. Роботы-хирурги, подчеркнул Пушкарь, управляются врачами и позволяют достичь точности манипуляций до 1 микрона, что значительно превышает возможности хирурга-человека. Помимо этого, роботы могут проводить собственный анализ ситуации.

"Через 50 операций, открываю секрет, наш робот будет доводить иголку на 5-7 градусов, если он почувствует, что врач ее не доводит до нужного места", − отметил главный уролог России. По его словам, сейчас в мире используют в основном американский аппарат Da Vinci стоимостью около трех миллионов долларов. Отечественный робот-хирург будет не только дешевле, но и лучше по своим техническим характеристикам, заверил эксперт.

"Отличие российского робота от других в том, что он более портативен и весит 50 килограммов. Кроме того, им могут управлять сразу два специалиста", − уточнил Пушкарь.

Ранее стало известно, что российским ученым удалось разработать альтернативу роботу-хирургу Da Vinci, созданному в США. В работе над ним Миндзрав РФ активно сотрудничает с Институтом конструкторско-технологической информатики РАН.