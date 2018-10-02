Московские хирурги провели первую в России операцию Бегера с помощью робота

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Хирурги московской больницы №31 сделали первую в России операцию Бегера. Это дуоденосохраняющая резекция головки поджелудочной железы на роботизированном оборудовании Da Vinci, сообщает Агентство "Москва".

Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун назвал операцию уникальным для России опытом. Он отметил, что на сегодняшний день в столичных клиниках более 70 процентов всех хирургических вмешательств проводится с помощью малоинвазивных технологий.

По его словам, власти стараются не только повышать доступность высокотехнологичной помощи, но и внедрять новые методы в российскую клиническую практику.

Проведение операции с помощью роботизированного комплекса Da Vinci позволяет врачам в режиме реального времени получать увеличенную 3D-визуализацию оперируемой области и производить максимально точные хирургические манипуляции.

Благодаря этому пациент не теряет крови, а его реабилитационный период сокращается.