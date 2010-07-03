Врачи спасли руку пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России

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Двенадцатилетней девочке, получившей травму в ДТП в Доминикане, удалось спасти руку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова.

"У нее была проблема с одной рукой, ее смогли пришить, врачи говорят, что 80 процентов вероятность того, что рука восстановится. Вторая рука цела. Девочка останется в больнице, у нее и с матерью проблемы, тоже руку восстанавливают", – сказал Евдокимов.

По его словам, в настоящее время дипмиссия ведет работу с компанией-туроператором Anex Tour и со страховщиком.

По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, сейчас в больницах остаются 27 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. У остальных туристов травмы средней и легкой тяжести.

В ДТП никто не погиб. Известно, что почти все они – москвичи. Всех пострадавших направили в клинику в Санто-Доминго. Часть людей перевезли в больницу с помощью вертолетов.

Догузова также отметила, что 13 туристов, попавших в ДТП, уже вылетели или ожидают вылета в ближайшее время в Россию. Она также подчеркнула, что ситуация находится под контролем Ростуризма.

Авария с участием российских туристов в Доминикане произошла во вторник, 26 ноября. Пассажирская машина столкнулась с грузовиком, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия автобус перевернулся. Всего в салоне находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

Как сообщил исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева, происшествие относится к категории страховых случаев, поэтому граждане смогут претендовать на выплаты.

Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет 40 тысяч долларов, и в покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.

Следственный комитет России инициировал доследственную проверку по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.

Для родственников российских туристов, пострадавших в ДТП, открыта горячая линия с представителем принимающей компании-туроператора. Позвонить можно по номеру +18098334570.

