Возвращение пострадавших в Доминикане туристов организуют в индивидуальном порядке

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Возвращение российских туристов, которые находятся в больнице после аварии в Доминикане, будет организовано в индивидуальном порядке. Все будет зависеть от рекомендаций врачей и состояния здоровья самих пострадавших. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"В настоящее время в больницах находятся 27 человек, из них шесть туристов в тяжелом состоянии, у 21 травмы средней и легкой тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Все медицинские расходы на территории Доминиканской Республики осуществляются за счет страховой компании", – приводит ее слова РИА Новости.

Догузова также отметила, что 13 туристов, попавших в ДТП, уже вылетели или ожидают вылета в ближайшее время в Россию. Она также подчеркнула, что ситуация находится под контролем Ростуризма.



Авария с участием российских туристов в Доминикане произошла во вторник, 26 ноября. Автобус столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу, и перевернулся. Всего в салоне находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

В ДТП никто не погиб. В то же время пострадали 27 человек, их госпитализировали. Известно, что почти все они – москвичи. Несколько россиян находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших направили в клинику в Санто-Доминго. Часть людей перевезли в больницу с помощью вертолетов.

Как сообщил исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева, происшествие относится к категории страховых случаев, поэтому граждане смогут претендовать на выплаты.

Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет 40 тысяч долларов, и в покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.

Следственный комитет России инициировал доследственную проверку по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.

Для родственников российских туристов, пострадавших в ДТП, открыта горячая линия с представителем принимающей компании-туроператора. Позвонить можно по номеру +18098334570.