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Москва 24

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Общество

08:39

Столичные врачи вылечили младенца, получившего ожоги от фена

общество

Фото: Москва 24

В Москве врачам удалось вылечить младенца, который получил ожоги от фена, включенного родителями для успокоения малыша. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

"Малыши положительно реагируют на равномерные фоновые звуки – шум дождя, работающий вентилятор, фен, пылесос, кондиционер, уличный гул. Однако в этом случае все пошло не по плану и закончилось тяжелой травмой для новорожденного", – говорится в сообщении.

Предполагается, что новорожденный высвободил руки и стал махать ими в близости сушилки для волос в момент, когда его родители отвлеклись. В результате горячий воздух повредил кожу мальчика.

"Ребенок получил глубокие ожоги плеча, предплечья и кисти правой ручки площадью 6%. В единственном в Москве детском ожоговом центре ДГКБ №9 им. Г.Сперанского врачи-комбустиологи – специалисты по лечению ожоговой травмы – назначили крохе максимальное консервативное лечение, используя высокотехнологичные покрытия, которые создают в ране влажную среду и позволяют неагрессивно очистить рану от мертвых тканей", – рассказали в департамента.

Также сообщается, что медикам пришлось пересадить кожу малышу. Спустя три недели ребенка выписали домой.

Ранее медики из Москвы вернули девушке возможность ходить после множественных переломов. Пациентка оказалась в больнице после страшной автокатастрофы.

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