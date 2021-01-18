Мужчину госпитализировали с ожогами после конфликта со знакомой на юге Москвы

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Мужчину госпитализировали со множественными ожогами на юге Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы столичного ГСУ СК РФ Юлию Иванову.

"18 января 2021 года в одну из городских больниц из жилого дома, расположенного по улице Борисовские Пруды, доставлен мужчина со множественными термическими ожогами", – заявил Иванова.

Отмечается, что до этого он распивал спиртные напитки со знакомой. С ней произошел конфликт на бытовой почве. Иванова подчеркнула, что следователи организовали доследственную проверку. В частности, сотрудники управления СК устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее между женщиной-водителей такси и пассажиром произошел конфликт из-за неоплаты счета за проезд наличными. Сообщалось, что женщина ударила клиента электрошокером.