В Саратове воспитанник детсада попал в больницу после мытья рук

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В частном детском саду в Саратове двухлетний мальчик получил ожоги во время мытья рук. По данному факту следствие организовало проверку, сообщили в областном управлении СК РФ.

"Согласно предварительным данным, воспитатель проводила детям гигиенические процедуры в частном детском саду в Ленинском районе. Женщина отвлеклась на другого ребенка, когда двухлетний мальчик мыл руки водой из крана. Малыш перекрыл подачу холодной воды и на него попала горячая", – говорится в сообщении.

Мальчик был госпитализирован, у него диагностировали ожоги верхних и нижних конечностей первой, второй, третьей степени.

Ранее в Нижнем Новгороде медики спасли беременную женщину с ожогами 42% тела. В настоящий момент мать и ребенок уже выписаны.