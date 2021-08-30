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Москва 24

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Общество

14:53

Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие дни в столичном регионе ожидается дождливая погода. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Синоптик уточнила, что во вторник москвичей ждет последний по-настоящему теплый день, когда температура воздуха прогреется до +26 градусов. Затем, по ее словам, в столице прогнозируются понижение температуры до +20 градусов и дожди.

"1 сентября – облачная погода с дождем. Ночная температура останется довольно высокой – около +15 градусов, дневная – около +20...+21 градуса. В последующие дни мы будем находиться в тылу циклона, который принесет нам ненастье. В четверг местами небольшие кратковременные дожди, понижение температуры: ночной и дневной. Ночная температура – около +12...+13 градусов, дневная — около +15...+17 градусов и выше", – добавила Позднякова.

Ранее синоптики портала "Метеоновости" рассказали, что уходящее лето стало вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений. Самым жарким остается аномальное лето в 2010 году.

Синоптики рассказали, что до этого только четыре раза за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений была зафиксирована аномалия сезонной температуры воздуха более трех градусов. Речь идет о 1938, 1972, 2010 и 2011 годах.

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в понедельник

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