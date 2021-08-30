Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшие дни в столичном регионе ожидается дождливая погода. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT.
Синоптик уточнила, что во вторник москвичей ждет последний по-настоящему теплый день, когда температура воздуха прогреется до +26 градусов. Затем, по ее словам, в столице прогнозируются понижение температуры до +20 градусов и дожди.
"1 сентября – облачная погода с дождем. Ночная температура останется довольно высокой – около +15 градусов, дневная – около +20...+21 градуса. В последующие дни мы будем находиться в тылу циклона, который принесет нам ненастье. В четверг местами небольшие кратковременные дожди, понижение температуры: ночной и дневной. Ночная температура – около +12...+13 градусов, дневная — около +15...+17 градусов и выше", – добавила Позднякова.
Ранее синоптики портала "Метеоновости" рассказали, что уходящее лето стало вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений. Самым жарким остается аномальное лето в 2010 году.
Синоптики рассказали, что до этого только четыре раза за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений была зафиксирована аномалия сезонной температуры воздуха более трех градусов. Речь идет о 1938, 1972, 2010 и 2011 годах.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в понедельник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: