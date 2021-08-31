Москвичам рассказали о погоде в последний день лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 31 августа, в столичном регионе ожидается теплая погода, без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в Москве воздух прогреется до 23–25 градусов тепла, в Подмосковье – до 20–25 градусов.

"Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что содержание кислорода в воздухе и фон атмосферного давления ожидается в пределах климатической нормы.

Ранее сообщалось, что уходящее лето в столице стало вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений. Синоптики рассказали, что до этого только четыре раза за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений была зафиксирована аномалия сезонной температуры воздуха более трех градусов. Речь идет о 1938-м, 1972-м, 2010-м и 2011-м годах.