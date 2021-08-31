Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве во вторник, 31 августа, ожидается сильный дождь, гроза, град и усиление порывистого ветра до 14 метров в секунду. Столичный департамент торговли и услуг в связи с ожидаемой непогодой рекомендовал владельцам кафе и ресторанов закрыть летние веранды.
"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении пресс-службы департамента.
Также в ведомстве призвали закрыть зонты и укрепить все конструкции.
Ранее синоптики портала "Метеоновости" сообщали, что в столице во вторник температура прогреется до +23...+25 градусов, в Подмосковье – до +20...+25 градусов.
Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет на уровне около 60 процентов.
До этого сообщалось, что уходящее лето в столице стало вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений. Синоптики рассказали, что до этого только четыре раза за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений была зафиксирована аномалия сезонной температуры воздуха более трех градусов. Речь идет о 1938, 1972, 2010 и 2011-м годах.
МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и сильном ветре
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