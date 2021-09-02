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Общество

12:51

Москвичей предупредили о стремительном снижении давления

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице и Московской области в ближайшие дни ожидается холодная погода с дождями и скачками атмосферного давления, сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью будет около +3...+5 градусов, а днем при переменной облачности воздух прогреется до +13...+15 градусов.

"Дождевые тучи соберутся только к вечеру. Основным негативным фактором будет стремительное понижение атмосферного давления, к заходу солнца его значение составит около 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы на 10–12 единиц", – говорится в сообщении.

В выходные прогнозируются дожди, столбики термометров днем не поднимутся выше +8 градусов.

"Начавшийся в ночные часы дождь будет с незавидным постоянством держать в напряжении москвичей весь субботний день", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, в воскресенье характер погоды начнет меняться к вечеру, давление будет расти. Возможны дожди, температура воздуха составит около +6...+8 градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о наступлении метеорологической осени в Москве. По словам специалиста, признаком ее прихода является похолодание днем до +15 градусов.

Также он рассказал, что к выходным температура воздуха днем в Москве опустится до +7...+12 градусов, а ночью не поднимется выше +2 градусов. На следующей неделе уже могут наступить первые заморозки в регионах России, где под утро столбики термометров будут опускаться до 0...+5 градусов, сообщил синоптик.

Москвичам рассказали о погоде на день

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