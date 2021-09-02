Москвичей предупредили о сильном ветре в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг, 2 сентября, в столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.
"Ветер. Местами порывы до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Уточняется, что предупреждение в Москве и Подмосковье будет действовать с 11:00 до 21:00 четверга.
Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в этот день в мегаполисе ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь, температура воздуха составит +15 градусов.
"Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха – +13...+15, в Подмосковье +12...+17. Это даже чуть прохладнее, чем должно быть по климатической норме в начале сентября", – рассказал Тишковец РИА Новости.
Он отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
Ранее Тишковец рассказал, что к выходным температура воздуха днем в Москве опустится до +7...+12 градусов, а ночью не поднимется выше +2 градусов. На следующей неделе уже могут наступить первые заморозки в регионах России, где под утро столбики термометров буду опускаться до 0...+5 градусов, сообщил синоптик.
По его словам, зона первых очаговых заморозков может зацепить отдельные районы Карелии и Республики Коми, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской, Костромской областей.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в четверг
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