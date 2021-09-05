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Общество

14:57

Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре

общество погода

Фото: depositphotos/Chalabala

Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье в связи с сильным ветром в понедельник, 6 сентября.

"Погода потенциально опасна. Ветер до 15 метров в секунду. Период предупреждения в Москве с 11:00 до 17:00 6 сентября, в Московской области – с 11:00 до 19:00 6 сентября", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Московской области объявлен желтый уровень опасности из-за заморозков. Предупреждение будет действовать с 3:00 6 сентября до 6:00 6 сентября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье, 5 сентября, в Москве будет наблюдаться дождливая октябрьская погода с ветром и температурой на 5 градусов ниже климатической нормы. В столице она составит от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

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