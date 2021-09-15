Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В выходные в столице температура опустится до 10–13 градусов, усилится ветер, в воскресенье пойдут дожди, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Погода сохранится холодной, температура воздуха будет на пару градусов ниже нормы", – отметила синоптик.

Позднякова добавила, что в субботу осадки в столице не ожидаются. Минимальная температура будет плюс 3–5 градусов, а дневная 11–13 градусов.

Специалист также отметила, что в воскресенье погода, наоборот, испортится. Ночью ожидается дождь, который днем усилится.

"То есть мало того что будет холодно, но еще и дождливо, промозгло и очень ветрено, то есть погода в воскресенье будет довольно некомфортной", – добавила Позднякова.

Ранее в МЧС предупредили жителей Московской области о ночных и утренних заморозках 16–18 сентября. Местами столбики термометров опустятся до –2...0 градусов, также возможно понижение температуры до –4 градусов.