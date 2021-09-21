Вильфанд рассказал об опасных погодных ситуациях в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что опасные погодные условия обычно угрожают жизни людей, нарушают функционирование крупных городских объектов. При этом, по его словам, необходимости в штормовом предупреждении в Москве нет. Об этом сообщает радио "КП".
"Сейчас ситуация, когда и днем и ночью суточного хода практически нет, температура одна и та же практически. Облака плотные, солнечная энергия почти не пробивается днем сквозь облака, поэтому нет эффекта прогревания. Сейчас – 5–7 градусов, завтра будет около 8 градусов – холодно", – пояснил Вильфанд.
Синоптик также сообщил, что в пятницу, 24 сентября, воздушные потоки сменятся на юго-западные, в Москву придет тепло.
"После такой некомфортной погоды будет облачно. Небольшие дожди будут, солнца вы не увидите, но все же температура повысится до плюс 10–13 градусов, это, конечно же, улучшение", – уточнил Вильфанд.
Ранее специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что мощное арктическое вторжение, повергшее центральные области Европейской России в глубокую осень, подходит к концу.
Синоптик рассказал о погоде в столице
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