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политика

11:26

Боевики "Азова" привели в действие взрывное устройство в Мариуполе

происшествияполитика

Фото: ТАСС/AP Photo/Vadim Ghirda

Боевики нацбатальона "Азов" привели в действие взрывное устройство в Мариуполе, в результате которого произошло обрушение дома. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

По словам главы ДНР, из-за взрыва под завалами в подвале оказались до 200 человек, включая женщин и детей.

"Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу бульвар Меотиды, дом 15/20", – заявил Пушилин.

Ранее Минобороны РФ предупредило о провокации с участием западных журналистов в Харькове. Целью провокации, по словам представителя ведомства, является вызов ответного артиллерийского огня со стороны российских военных по жилому сектору города, чтобы зафиксировать его на камеры и передать представителям западных средств массовой информации.

До этого украинские националисты предприняли попытку провокации у Запорожской АЭС. В ночь на 4 марта они пытались открыть огонь по данному объекту.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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