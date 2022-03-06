ВС России поразили свыше 2,2 тыс объектов военной инфраструктуры Украины

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России поразили более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции поражено 2 203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", – приводит слова Конашенкова ТАСС.

Он подчеркнул, что ракетными войсками ВС РФ также был уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300 на Украине.

3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны смогли договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для мирного населения.

Спустя два дня Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. По данным Народной милиции ДНР, из Мариуполя вышли 17 человек, а из Волновахи – никто.

Во второй половине дня в субботу Минобороны РФ сообщило, что попытки выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам в сторону России пресекаются националистами. В ведомстве отметили, что возникшая пауза в итоге позволила националистам совершить перегруппировку и укрепить свои позиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

