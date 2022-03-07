Слуцкий оценил данные Минобороны РФ о биологическом оружии на Украине

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Глава комитета Госдумы по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий прокомментировал наличие у Минобороны данных о разработке биологического оружия на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков анонсировал, что министерство предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине.
Как написал Слуцкий, 24 февраля сотрудники лабораторий на Украине получили приказ уничтожить особо опасные патогены, среди которых возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По его мнению, эта информация является веским основанием для проведения специальной операции в Донбассе.
"Так называемое мировое сообщество, которое сегодня заходится в русофобской агонии, безмолвствовало и просто закрывало глаза. Теперь же вопиющее нарушение Вашингтоном и Киевом их международных обязательств, прежде всего Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), становится очевидно", – отметил Слуцкий.
Политик призвал организовать отдельное разбирательство по данным фактам, в том числе со стороны структур ООН.
"Если, конечно, говорить об этом в системе координат объективности и непредвзятости", – подытожил Слуцкий.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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