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политика

13:43

Песков заявил о попытках США отвлечь внимание от биолабораторий на Украине

властьполитика

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Российские специалисты продолжают анализировать информацию по биолабораториям на Украине и о программах, которые там разрабатывались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил мнение, что Вашингтон пытается отвлечь международное общественное мнение по этой проблеме своими заявлениями о некоем химическом оружии, которое Россия намерена применить.

"Понятно, что американцы пытаются сейчас переключить, что называется, внимание. Они говорят о какой-то эфемерной угрозе применения Россией химического оружия, но это есть не что иное, как попытка переключить внимание от того скандала, который разгорелся", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Он подчеркнул, что Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности сына президента США Джо Байдена к биолабораториям на Украине.

"И, конечно, мы будем требовать объяснений, и не только мы, но и Китай уже потребовал этих разъяснений, призвал сделать всеобщую программу и ситуацию прозрачной", – сказал Песков.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что к финансированию биологических лабораторий на Украине причастны инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит сын президента США Хантер Байден, и Фонд Сороса. По его словам, обнаруженные материалы позволяют изучить схему взаимодействия государственных органов США с украинскими объектами.

Сведения об источниках финансирования биологических лабораторий на Украине поручил расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава СК России поручил запросить имеющиеся у Минобороны РФ сведения и изучить их в рамках уголовного дела.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Эксперт прокомментировал новую информацию о биолабораториях на Украине

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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