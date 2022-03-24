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политика

16:41

МО РФ заявило о причастности фонда сына Байдена к финансированию биолабораторий на Украине

политика

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

К финансированию биологических лабораторий на Украине причастны инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит сын президента США Хантер Байден, и Фонд Сороса. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, обнаруженные материалы позволяют изучить схему взаимодействия государственных органов США с украинскими объектами. При этом масштабы программы, отметил Кириллов, впечатляют.

Он подчеркнул, что в реализации данной программы принимают участие также Агентство США по международному развитию, Центр по контролю и профилактике заболеваний.

"Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках Манхэттенского проекта. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона", – заключил Кириллов.

17 марта министерство обороны России обнародовало материалы, описывающие работу биолабораторий на Украине, в которых, по данным ведомства, создавали компоненты биологического оружия.

Как рассказал Кириллов, Москва обладает доказательствами непосредственного участия Пентагона в финансировании указанных объектов. По данным МО РФ, США выделили лабораториям в Киеве, Одессе, во Львове и Харькове средства в объеме 32 миллионов долларов.

Эксперт прокомментировал ситуацию с биолабораториями на Украине

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