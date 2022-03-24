Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования биолабораторий на Украине

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования биологических лабораторий на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По данным следствия, в ходе исследования документов были обнаружены сведения, которые подтверждают причастность оборонного ведомства США к разработке биологического оружия.

"К реализации программы также привлечен ряд крупных организаций, зарегистрированных в США, а финансированием занимается в том числе инвестиционный фонд, которым руководит Хантер Байден. Озвученные данные свидетельствуют о серьезной системной работе по созданию оружия массового поражения на Украине и направленной на подрыв безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил запросить имеющиеся у Минобороны РФ сведения и изучить их в рамках уголовного дела.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что к финансированию биологических лабораторий на Украине причастны инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит сын президента США Хантер Байден, и Фонд Сороса. По его словам, обнаруженные материалы позволяют изучить схему взаимодействия государственных органов США с украинскими объектами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

