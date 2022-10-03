Милорад Додик заявил о победе на выборах президента Республики Сербской

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Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Действующий член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своей победе на выборах президента Республики Сербской, передает ТАСС.
Отмечается, что политик обратился с победной речью к избирателям из штаба партии "Союзных независимых социал-демократов", заявив, что его поддержали 274 977 человек.
"Это нас убеждает, что такой результат и такой тренд абсолютно гарантирует (победу. – Прим. ред.), и мы можем с серьезностью говорить, что я победил <...>. Спасибо всем – и кто голосовал, и кто не голосовал за меня, думаю, что Республика Сербская сдала важный демократический экзамен", – сказал он.
По словам Додика, его основная соперница – Елена Тривич, выдвинутая от Партии демократического прогресса, – набрала 246 425 голосов.
Политик также заявил, что во главе Республики Сербской намерен развивать сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией, которые являются важными партнерами.
Ранее сообщалось, что в Бразилии завершился первый тур президентских выборов. Его лидерами стали действующий глава Бразилии Жаир Болсонару и экс-президент Луин Инасиу Лула да Силва. Политики набрали 43,63 и 47,93% голосов соответственно.
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