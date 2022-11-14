Вступление Украины в НАТО не приведет к укреплению безопасности альянса – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По словам дипломата, поведение Западав этом вопросе является нерациональным.

Он напомнил, что Москва предупреждала об опасности принятия Украины и Грузии в Североатлантический альянс еще до Бухарестского саммита 2008 года, где было решено, что Киев и Тбилиси могли бы стать членами военного блока.

Грушко отметил, что в НАТО забыли о принципе, согласно которому никто не укрепляет собственную безопасность за счет безопасности других.

"Мы взяли на себя обязательства не предпринимать никаких шагов, которые могли бы существенным образом затронуть безопасность друг друга. Если одна сторона говорит не делать этого, то не надо – надо садиться и договариваться как обеспечить безопасность и НАТО, и России, <...> Украины", – приводит его слова РИА Новости.

Дипломат указал, что Альянс не стал соблюдать данный принцип под предлогом того, что Украина сама якобы захотела стать членом НАТО, а блок только откликнулся на просьбу суверенного государства. Он уточнил, что расширение Североатлантического альянса не поспособствует укреплению его же безопасности.

Грушко также считает, что безопасность НАТО ухудшит и принятие в военный блок Швеции и Финляндии, поскольку создастся протяженная линия соприкосновения с Россией, которую сам же Альянс объявил своей угрозой и противником.

Ранее газета Politico сообщила, что в ходе закрытой встречи, которая прошла в октябре в Брюсселе, ряд стран, входящих в Североатлантический альянс, поддержали заявку Украины на вступление в блок. При этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не видит никаких решений по этому вопросу в краткосрочной перспективе.

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