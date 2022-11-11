Многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление – СМИ

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Ряд стран, входящих в НАТО, поддержали заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс в ходе закрытой встречи, которая состоялась в Брюсселе в октябре. Об этом пишет газета Politico.

Уточняется, что глава Пентагона Ллойд Остин признал стремление Украины вступить в НАТО, однако отметил, что не видит никаких решений в краткосрочной перспективе.

"Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины", – говорится в материале.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он подчеркивал, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина когда-нибудь войдет в Североатлантический альянс, однако ее положение отличается от Финляндии и Швеции. Данные государства, по его словам, получили одобрение государств – членов организации.

В свою очередь, замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов выразил мнение, что прием Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне.

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