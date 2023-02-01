17:28Политика
Боррель на саммите в Киеве объявит о подготовке 30 тыс бойцов ВСУ
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Глава дипломатии Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель на саммите ЕС в Киеве объявит о новой миссии сообщества. Теперь страны хотят подготовить не 15, а 30 тысяч солдат ВСУ, передает представитель ЕС высокого ранга.
"Глава дипломатии ЕС объявит новую цель нашей тренировочной миссии для Украины. Как вы знаете, первоначальная цель заключалась в подготовке 15 тысяч солдат. Будет новая цель – еще 15 тысяч", – цитирует его ТАСС.
Ранее высокопоставленный источник в Брюсселе заявил, что государства ЕС в ходе саммита в Киеве хотят утвердить новый пакет антироссийских санкций.
На данный момент происходит обсуждение возможных ограничительных мер на уровне стран Евросоюза.
Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции
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