Прокурор МУС заявил, что решение о выдаче ордера на арест Путина вызывает сожаление

Фото: ТАСС/EPA/MOHND AWAD

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что решение суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина вызывает сожаление и не должно быть поводом для праздника. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Он также добавил, что МУС продолжает свои расследования касательно конфликта на Украине. По словам прокурора, суд не планирует останавливаться после выдачи орденов на арест – МУС продолжает изучать и анализировать все поступающие ему обвинения.

Карим Хан утверждает, что суд хочет "найти правду".

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

Президент США Джо Байден назвал подобное решение МУС обоснованным. Вместе с тем он напомнил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС.

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