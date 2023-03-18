Позиция США в отношении МУС напоминает "вялотекущую шизофрению" – посольство РФ

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В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали заявления некоторых представителей администрации США о том, что решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Владимира Путина якобы является обоснованным.

В дипмиссии сообщили, что власти США поддерживают устроенную МУС "беспрецедентную правовую вакханалию" в угоду собственным геополитическим интересам. Вместе с тем, добавили дипломаты, в Вашингтоне прекрасно осознают, что ни РФ, ни США не признают юрисдикцию этого суда.

В посольстве также обратили внимание на то, что американские власти, позволяя себе неприемлемые высказывания в адрес президента РФ, намеренно замалчивают собственные "зверства" в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме.

"Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению. Сегодня все местные чиновники хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС – не указ. Однако перевешивает стратегический интерес – максимально напакостить России", – говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

Президент США Джо Байден назвал подобное решение МУС обоснованным. Вместе с тем он напомнил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС.

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