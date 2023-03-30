РФ рассчитывает на союзнический выход из ситуации с Римским статутом и Арменией – Захарова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Россия рассчитывает, что сюжет вокруг возможного присоединения Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) урегулируют в союзническом ключе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, эта тема обсуждается в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. При этом детали этих контактов она не привела.

"Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и приемлемом ключе", – цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Москва считает неприемлемым планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне выдачи ордера на арест в отношении руководства России. Российская сторона предупредила Армению о крайне негативных последствиях для двусторонних отношений.

Конституционный суд Армении принял решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда, соответствуют основному закону страны. Отмечалось, что это может открыть путь для обращения в МУС с иском против Азербайджана.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вероятность ареста Владимира Путина в Армении после выдачи МУС соответствующего ордера, сообщил, что Ереван не разъяснял РФ свою позицию по данному вопросу.

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

Согласно юрисдикции суда, страны, являющие участниками Римского статуса МУС, обязаны задержать Владимира Путина, если тот окажется на территории одного из таких государств. Армения является одной из стран-участниц.



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