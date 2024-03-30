Пограничники РФ размещены на границе Армении по просьбе Пашиняна – посол

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Наблюдательные посты российских пограничников размещены вдоль границы Армении и Азербайджана по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью местному порталу 24News

По его словам, эти поты были размещены за российский счет для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году. При этом, как подчеркнул Копыркин, армянская сторона так и не решилась узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов.

Ранее посол заявил, что вопрос, связанный с возвращением армян в Нагорный Карабах, является важным для России. Он отметил, что присутствие российских миротворцев в регионе лишь подтверждает важность этого вопроса для России.

Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от Карабаха, а это сделала сама Армения, проявив инициативу и не проинформировав Москву. Он добавил, что это заявление является лишь констатацией произошедшего факта.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.

