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В мире

12:42

Рэдклифф рассказал о своем алкоголизме во время съемок "Гарри Поттера"

за рубежом культура

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень", 2001 год, реж. Крис Коламбус

Британский актер Дэниел Редклифф рассказал, как страдал от алкоголизма во время участия в съемках фильмов про Гарри Поттера, сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что, когда он снимался в кинолентах, посвященных легендарной саге, у людей присутствовал "издевательский" интерес к нему. По словам Рэдклиффа, его преследовали в барах, поскольку его известность вызывала желание людей подчеркнуть, кто именно выпивает.

В связи с этим актер стал пить еще больше и интенсивнее. Рэдклифф отметил, что алкоголизм стал следствием паники, поскольку он не знал, что делать дальше.

В то же время он подчеркнул, что избавился от алкоголизма в 2010 году с помощью друзей.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке открыли трехэтажный магазин, посвященный вселенной "Гарри Поттера". В частности, в нем можно будет приобрести волшебные предметы и сладости из саги.

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