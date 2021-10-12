Супермена сделают бисексуалом в новом комиксе DC

Фото: dccomics.com/Inhyuk Lee

Супермен предстанет в образе бисексуала в новом выпуске комикса издательства DC Comics. Об этом сообщает "Газета.ру".

По сюжету девятого выпуска цикла комиксов "Супермен: Сын Кал-Эла", чье действие относится к основной сюжетной линии Вселенной DC, сын классического супергероя Кларка Кента переживает депрессию из-за вечных обязанностей по спасению мира. Справиться с кризисом ему помогает роман с журналистом Джеем Накамурой.

"Я всегда говорил, что всем нужны герои и что каждый достоин увидеть себя в этих героях. Я благодарен DC и Warner Bros. за то, что они разделяют эту идею", – отметила автор текста к комиксам о Супермене Том Тэйлор.

Новый комикс появится в продаже 9 ноября.

Ранее британский актер Бен Уишоу предложил отдать роль следующего Джеймса Бонда гомосексуалу.

Уишоу считает, что это будет настоящим прогрессом в киноиндустрии. Он отметил, что среди британских актеров пока немного открытых геев, однако, по его мнению, на роль Джеймса Бонда подошли бы Люк Эванс и Джонатан Бэйли.