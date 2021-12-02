МВД РФ проверит Netflix на соблюдение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

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МВД России проводит проверку Netflix на соблюдение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Эксперты проводят соответствующие проверки и экспертизы.
До этого ряд СМИ сообщили, что уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец попросила МВД узнать, соблюдает ли Netflix закон о запрете пропаганды ЛГБТ.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Инициатива предлагает дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6. Данные статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей.
В МВД проводят проверку Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ
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