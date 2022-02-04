Rockstar Games сообщила о разработке новой части Grand Theft Auto

Фото: Rockstar Games

Rockstar Games объявила о разработке новой части серии игр Grand Theft Auto (GTA). Об этом сообщается в твиттер-аккаунте компании.

"С каждым новым проектом нашей целью всегда является продвинуться дальше того, что мы создали раньше. Мы рады подтвердить, что ведем активную разработку следующей части серии", – указано в публикации.

Официальные или примерные сроки выхода новой игры не называются. Не представлены и подробности относительно сюжета или функционала проекта.

Последняя на данный момент игра в серии, GTA V, вышла в 2013 году для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. Позднее ее портировали на ПК и консоли следующих поколений.

В начале февраля компания Sony объявила о покупке студии Bungie, создавшей Destiny и Halo. Ожидается, что игры разработчика останутся мультиплатформенными.