Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard

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Microsoft объявила о намерениях приобрести разработчика видеоигр Activision Blizzard. Об этом сообщили в компании.

"Сегодня Microsoft объявила о планах по приобретению Activision Blizzard, лидера в области разработки игр и издателя интерактивного развлекательного контента", – указано в публикации.

Ожидается, что Microsoft купит акции компании-разработчика по цене 95 долларов за акцию, что в совокупности равно 68,7 миллиарда долларов. Ожидается, что сделку должны будут одобрить антимонопольные регуляторы.

Вместе со студией Microsoft получит права на такие франшизы, как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush. Игры Activision Blizzard впоследствии могут включить в каталог сервиса Game Pass.

До полного слияния во главе Activision Blizzard останется Бобби Котик, затем бизнес возглавит генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер. Закрытие сделки планируется на 2023 год.

В сентябре 2021 года сообщалось, что корпорация Microsoft планирует обновить дизайн своего сервиса аудиосвязи Skype. Кроме того, поддержку данной платформы реализуют во всех популярных браузерах.