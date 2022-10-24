Создатели The Sims принесли извинения чернокожим геймерам

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Представители студии Electronic Arts принесли извинения игрокам из-за малого числа чернокожих на презентации The Sims 5. Информацию об этом представили в Eurogamer.

После показа Behind The Sims Summit 18 октября некоторые комментаторы отметили, что в посвященных игре промороликах они не увидели достаточное число чернокожих персонажей. Представители EA извинились перед игроками, пообещав исправить в будущем подобные ошибки.

Журналисты добавили, что на плохую репрезентацию чернокожих указал популярный стример Ebonix. Он сообщил, что подобная ситуация привела его в бешенство.

"Мы в долгу перед вами и каждым из наших чернокожих создателей и игроков", – написали создатели The Sims в Twitter.

После же Electronic Arts в более большом своем заявлении отметили, что многие геймеры не поняли их посыл. По словам представителей компании, презентация на Behind The Sims Summit плохо демонстрирует расовое разнообразие, которое есть в игре.

19 октября EA анонсировала выход пятой части The Sims. Компания дала ей кодовое название Project Rene и объявила о начале разработки. В EA подчеркнули, что будущий симулятор жизни пока сложно назвать The Sims 5, поскольку проект находится на ранней стадии.

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