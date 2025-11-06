Россия прекратила соглашение с Литвой о взаимной защите капиталовложений

Фото: depositphotos/yulan

Соглашение между правительствами России и Литвы о взаимной защите капиталовложений аннулировано. Об этом говорится в сообщении российского МИД, опубликованном на портале правовой информации.

Уточняется, что действие договора, подписанного в Москве 29 июня 1999 года, было прекращено 15 октября 2025-го.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининград. Сообщалось, что инициатива связана с повторяющимися случаями запуска метеозондов, заходящих в литовское воздушное пространство.

Госпредприятие "Летувос гележиинкеляй" ("Железные дороги Литвы") заявило об остановке транзитов грузов российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" в данный регион после окончания переходного периода соглашений. Предприятие указало, что не имеет непосредственных контактов с российскими компаниями, а их продукцию через Литву перевозят компании-экспедиторы.