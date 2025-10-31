31 октября, 17:46Политика
Литва прекратит транзит грузов "Лукойла" и "Роснефти" в Калининградскую область
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Госпредприятие "Летувос гележиинкеляй" ("Железные дороги Литвы") остановит транзит грузов российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" в Калининградскую область после окончания переходного периода соглашений. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Предприятие указало, что не имеет непосредственных контактов с российскими компаниями, а их продукцию через Литву перевозят компании-экспедиторы.
США 23 октября ввели дополнительные санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Ограничения также коснулись их дочерних компаний, находящихся в России. Все имущество российских нефтяных компаний в США будет заблокировано.
В свою очередь, в Еврокомиссии предупредили, что введенные санкции могут частично затронуть энергобезопасность стран Евросоюза. На этот случай европейские государства "должны иметь план действий".
После этого "Лукойл" заявил о намерении продать свои зарубежные активы. Началось рассмотрение заявок от потенциальных покупателей, уточнили в компании.
"Лукойл" приступил к рассмотрению заявок покупателей своих зарубежных активов