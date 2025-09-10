Россия и Украина прекратили сотрудничество в области культуры и образования

Фото: depositphotos/daboost

Россия прекратила сотрудничество с Украиной в области культуры, науки и образования. Это следует из сообщения российского МИД, которое приведено на портале официального опубликования правовых актов.

Соглашение между странами было прекращено 28 августа 2025 года. Документ был подписан правительствами России и Украины в Москве 26 июля 1995 года.

Ранее Москва прекратила действие соглашения с Киевом о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Указанное соглашение между кабминами двух стран также было подписано в Москве. Оно действовало с марта 2012 года.

