10 сентября, 10:57Политика
Россия и Украина прекратили сотрудничество в области культуры и образования
Фото: depositphotos/daboost
Россия прекратила сотрудничество с Украиной в области культуры, науки и образования. Это следует из сообщения российского МИД, которое приведено на портале официального опубликования правовых актов.
Соглашение между странами было прекращено 28 августа 2025 года. Документ был подписан правительствами России и Украины в Москве 26 июля 1995 года.
Ранее Москва прекратила действие соглашения с Киевом о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Указанное соглашение между кабминами двух стран также было подписано в Москве. Оно действовало с марта 2012 года.