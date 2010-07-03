Бесплатное питание и парковку предложат ветеранам в Шереметьеве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Аэропорт Шереметьево предложит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное питание, парковку и персональное сопровождение. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе воздушной гавани.

Как уточнили в пресс-службе, на празднование Дня Победы ветеранам, участникам, инвалидам ВОВ, а также труженикам тыла, блокадникам, узникам концлагерей и сопровождающим их людям по прилету в Шереметьево предоставят особые условия обслуживания и ряд привилегий. В числе последних – персональное сопровождение, бесплатная парковка, питание и доступ в залы повышенной комфортности.

В частности, для ветеранов и участников ВОВ въезд на привокзальные площади и парковку у терминалов B, D, E, F сделают бесплатными. С 1 по 31 мая ветеранам также предложат услугу персонального сопровождающего, который поможет выполнить все пред- и послеполетные формальности. Кроме того, с 6 по 9 мая участников войны, которые приедут в столицу самостоятельно, в аэропорту будут встречать волонтеры. Ветеранам также предоставят бесплатное индивидуальное обслуживание в бизнес-залах терминалов B, D, E и F. А с 6 по 12 мая ветеранов и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, блокадников и узников концлагерей будут бесплатно размещать в отеле "Воздушный экспресс" в терминале Е.

Как добавили в пресс-службе аэропорта, накануне праздника в арт-галерее терминала E откроется фотовыставка "Крым. Освобождение". Она посвящена 75-летию освобождения Крыма и города-героя Севастополя от фашистских захватчиков. "На экспозиции будут представлены уникальные фотографии военных корреспондентов времен Великой Отечественной войны", – рассказали в аэропорту, добавив, что выставка продлится до 18 мая.

В преддверии праздника Победы гостям Шереметьева подарят георгиевские ленты, а 9 мая во всех залах аэрогавани прозвучат песни военных лет, поздравления и благодарности ветеранам.

Помимо этого, напомнили в пресс-службе, с 3 по 12 мая авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" бесплатно перевезут в экономклассе ветеранов и инвалидов ВОВ. Предложением также могут воспользоваться бывшие несовершеннолетние узники фашизма, которые проживают в России, странах СНГ, Прибалтики и Грузии. Перелет для одного сопровождающего также будет бесплатным, отметили в авиакомпаниях.

Ранее сообщалось, что 9 мая в терминалах "Аэроэкспресс" аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково будут раздавать георгиевские ленты в честь Дня Победы. Пассажиры также получат памятки с информацией о том, как следует носить этот символ.