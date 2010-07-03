Бесплатное питание и парковку предложат ветеранам в Шереметьеве

Аэропорт Шереметьево предложит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное питание, парковку и персональное сопровождение. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе воздушной гавани.
Как уточнили в пресс-службе, на празднование Дня Победы ветеранам, участникам, инвалидам ВОВ, а также труженикам тыла, блокадникам, узникам концлагерей и сопровождающим их людям по прилету в Шереметьево предоставят особые условия обслуживания и ряд привилегий. В числе последних – персональное сопровождение, бесплатная парковка, питание и доступ в залы повышенной комфортности.
В частности, для ветеранов и участников ВОВ въезд на привокзальные площади и парковку у терминалов B, D, E, F сделают бесплатными. С 1 по 31 мая ветеранам также предложат услугу персонального сопровождающего, который поможет выполнить все пред- и послеполетные формальности. Кроме того, с 6 по 9 мая участников войны, которые приедут в столицу самостоятельно, в аэропорту будут встречать волонтеры. Ветеранам также предоставят бесплатное индивидуальное обслуживание в бизнес-залах терминалов B, D, E и F. А с 6 по 12 мая ветеранов и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, блокадников и узников концлагерей будут бесплатно размещать в отеле "Воздушный экспресс" в терминале Е.
Как добавили в пресс-службе аэропорта, накануне праздника в арт-галерее терминала E откроется фотовыставка "Крым. Освобождение". Она посвящена 75-летию освобождения Крыма и города-героя Севастополя от фашистских захватчиков. "На экспозиции будут представлены уникальные фотографии военных корреспондентов времен Великой Отечественной войны", – рассказали в аэропорту, добавив, что выставка продлится до 18 мая.
В преддверии праздника Победы гостям Шереметьева подарят георгиевские ленты, а 9 мая во всех залах аэрогавани прозвучат песни военных лет, поздравления и благодарности ветеранам.
Помимо этого, напомнили в пресс-службе, с 3 по 12 мая авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" бесплатно перевезут в экономклассе ветеранов и инвалидов ВОВ. Предложением также могут воспользоваться бывшие несовершеннолетние узники фашизма, которые проживают в России, странах СНГ, Прибалтики и Грузии. Перелет для одного сопровождающего также будет бесплатным, отметили в авиакомпаниях.
Ранее сообщалось, что 9 мая в терминалах "Аэроэкспресс" аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково будут раздавать георгиевские ленты в честь Дня Победы. Пассажиры также получат памятки с информацией о том, как следует носить этот символ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.