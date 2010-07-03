Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:50

Российские ученые создали робота для осмотра самолетов

наука технологии

13:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/martinspurny

Российские инженеры работают над созданием мобильного роботизированного комплекса, который сможет составлять 3D-модель лайнера и анализировать его поверхность на наличие повреждений по окончании рейса, пишут "Известия".

Модель состоит из связанных между собой наземной и воздушной платформ, которые оснащены видеонаблюдением.

Предполагается, что робот сможет осмотреть борт самолета за 20 минут, а это гораздо меньше, что на это тратит человек. Кроме того, комплекс способен заметить дефекты, размеры которых составляют несколько квадратных сантиметров. В перспективе инженеры хотят научить нейросеть распознавать дефекты и меньшего размера.

Тестовые испытания экспериментального образца планируют провести в конце лета текущего года, а к опытной эксплуатации приступить в феврале 2020 года.

Ранее сообщалось, что в аэропорту французского Лиона машины теперь паркуют роботы. Работают они пока в тестовом режиме. Робот забирает автомобиль, оставленный владельцем в боксе у въезда в аэропорт, после чего доставляет его на специальной платформе на парковку. Машину поставят обратно, когда хозяин вернется из поездки. Такое использование техники позволяет экономить место для стоянки.

наука технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика