Российские ученые создали робота для осмотра самолетов

Российские инженеры работают над созданием мобильного роботизированного комплекса, который сможет составлять 3D-модель лайнера и анализировать его поверхность на наличие повреждений по окончании рейса, пишут "Известия".
Модель состоит из связанных между собой наземной и воздушной платформ, которые оснащены видеонаблюдением.
Предполагается, что робот сможет осмотреть борт самолета за 20 минут, а это гораздо меньше, что на это тратит человек. Кроме того, комплекс способен заметить дефекты, размеры которых составляют несколько квадратных сантиметров. В перспективе инженеры хотят научить нейросеть распознавать дефекты и меньшего размера.
Тестовые испытания экспериментального образца планируют провести в конце лета текущего года, а к опытной эксплуатации приступить в феврале 2020 года.
Ранее сообщалось, что в аэропорту французского Лиона машины теперь паркуют роботы. Работают они пока в тестовом режиме. Робот забирает автомобиль, оставленный владельцем в боксе у въезда в аэропорт, после чего доставляет его на специальной платформе на парковку. Машину поставят обратно, когда хозяин вернется из поездки. Такое использование техники позволяет экономить место для стоянки.
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