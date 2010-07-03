В Домодедове открыли новый переход из паркинга в терминал

В аэропорту Домодедово открыли переход из многоуровневого паркинга P2 в терминал, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Теперь с крытой парковки можно пройти в аэропорт, не выходя на улицу. Остекленный переход оборудован системами освещения, отопления и вентиляции. На входе в терминал пассажиры проходят досмотр и попадают в общую зону аэровокзала.
Также в терминале открылась еще одна входная группа. Она находится на уровне новой эстакады в 30 метрах от зоны посадки и высадки. Вход, обозначенный цифрой "0", будет удобен для тех, кто приезжает или уезжает на автомобиле.
В новой входной группе расположены три канала досмотра, а также пять интроскопов для проверки вещей и багажа. Пропускная способность составляет более тысячи человек в час.
Многоуровневый паркинг (P2) вместимостью почти 1,5 тысячи мест ввели в эксплуатацию в июне 2018 года к чемпионату мира по футболу. Попасть на паркинг можно с привокзальной площади, не заезжая на эстакаду.
В ближайшее время откроют въезд на паркинг с эстакады.
Ранее сообщалось, что Минтранс планирует возобновить строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перронов в столичном аэропорту Домодедово. Для этого подготовят заявку на выделение средств из бюджета.
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