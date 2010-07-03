Строительство новой полосы и перронов в Домодедове планируют возобновить

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минтранс РФ планирует возобновить строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перронов в столичном аэропорту Домодедово.

Для этого подготовят заявку на выделение средств из бюджета, которые после срыва работ были возвращены в бюджет как неиспользованные, и объявят новый конкурс, передает ТАСС.

По словам замминистра транспорта РФ, курирующего авиационный блок, Александра Юрчика, ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" уже ведет работу в этом направлении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево в мае текущего года планируют ввести в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3).

Предполагается, что третья ВПП увеличит пропускную способность аэропорта с 55 до 90 взлетно-посадочных операций (ВПО) в час. Добраться до ВПП можно будет через Шереметьевское шоссе и реку Клязьму.